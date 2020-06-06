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Posted 6 июня 2020, 13:56

Published 6 июня 2020, 13:56

Modified 24 декабря, 18:12

Updated 24 декабря, 18:12

В Алапаевске женщина попыталась обмануть сестру умершего сожителя на пять миллионов

6 июня 2020, 13:56
Прокуратура Алапаевского района передала в суд уголовное дело в отношении жительницы Красноярского края, сообщает пресс-служба ведомства. Женщина обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Обвиняемая некоторое время жила с мужчиной, официального брака они не заключали. Несколько лет назад мужчина купил в Красноярске квартиру, но в документах указал собственником жилища свою родную сестру из Алапаевска. Его сожительница, полагая, что после смерти любимого имеет какие-то права на жилплощадь, придумала хитрый план — женщина подделала расписку от сестры умершего. Согласно «липовым» документам, жительница Алапаевска заняла у обвиняемой пять миллионов рублей в день покупки квартиры и долгое время не отдавала деньги.

В итоге решившая разбогатеть обманным путём женщина подала в суд на сестру сожителя. Расписку приобщили к иску.

Однако преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемой обстоятельствам, поскольку решением суда в удовлетворении ее исковых требований отказано, добавили в ведомстве.

На обвиняемую завели уголовное дело за покушение на мошенничество, в особо крупном размере, если оно не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

#Происшествия#Новости УрФО#Прокуратура#Уголовное дело#Мошенничество
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