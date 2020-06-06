В Алапаевске женщина попыталась обмануть сестру умершего сожителя на пять миллионов

Обвиняемая некоторое время жила с мужчиной, официального брака они не заключали. Несколько лет назад мужчина купил в Красноярске квартиру, но в документах указал собственником жилища свою родную сестру из Алапаевска. Его сожительница, полагая, что после смерти любимого имеет какие-то права на жилплощадь, придумала хитрый план — женщина подделала расписку от сестры умершего. Согласно «липовым» документам, жительница Алапаевска заняла у обвиняемой пять миллионов рублей в день покупки квартиры и долгое время не отдавала деньги.