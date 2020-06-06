В Алапаевске женщина попыталась обмануть сестру умершего сожителя на пять миллионов

Posted 6 июня 2020, 13:56
Published 6 июня 2020, 13:56
Modified 24 декабря, 18:12
Updated 24 декабря, 18:12
Обвиняемая некоторое время жила с мужчиной, официального брака они не заключали. Несколько лет назад мужчина купил в Красноярске квартиру, но в документах указал собственником жилища свою родную сестру из Алапаевска. Его сожительница, полагая, что после смерти любимого имеет какие-то права на жилплощадь, придумала хитрый план — женщина подделала расписку от сестры умершего. Согласно «липовым» документам, жительница Алапаевска заняла у обвиняемой пять миллионов рублей в день покупки квартиры и долгое время не отдавала деньги.
В итоге решившая разбогатеть обманным путём женщина подала в суд на сестру сожителя. Расписку приобщили к иску.
Однако преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемой обстоятельствам, поскольку решением суда в удовлетворении ее исковых требований отказано, добавили в ведомстве.
На обвиняемую завели уголовное дело за покушение на мошенничество, в особо крупном размере, если оно не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).