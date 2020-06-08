Искусство Алисы и «массовый психоз». Итоги недели в Нижнем Тагиле

О нервном напряжении говорят также работники градообразующих предприятий Нижнего Тагила. После того, как на УВЗ и НТМК стало известно о нескольких заболевших коронавирусом, среди тагильчан и работников появилось беспокойство. Все сразу стали вспоминать историю со складом «Красное и Белое» в Екатеринбурге, где заболели сразу более сотни человек. Увеличивает напряжение горожан и то, что на одном из предприятий точную цифру заболевших и контактных не называют.