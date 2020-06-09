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Posted 9 июня 2020, 18:01

Published 9 июня 2020, 18:01

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Куйвашев выразил надежду на открытие кафе и спортзалов в ближайшее время

9 июня 2020, 18:01
Сюжет
Коронавирус
Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, когда откроются кафе и финтес-клубы в Свердловской области. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Пoка закрыты cпортзалы, занимаюcь каждый дeнь дoма. Надeюсь, скoро смoгут oткрыться спoртивные и фитнeс-цeнтры, кафe и рeстораны, торговыe центры, написал глава региона.

Куйвашев дал поручение кабинету министров Свердловской области взять под контроль подготовку кафе, торговых и спортивных центров к возобновлению работы после пандемии.

С 1 апреля в регионе действует особый режим – большинство предприятий сферы услуг, ресторанов и спортзалов приостановили деятельность в связи с коронавирусом. С 8 июня карантин начали немного ослаблять.

#Общество#Коронавирус#Евгений Куйвашев#Самоизоляция#Пандемия
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