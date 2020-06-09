МЧС не подтвердило сведения о загрязнении озера Пясино под Норильском

Kp.ru пишет, что Чуприян акцентирует внимание на том, что заборы воды уже проводились специалистами Росприроднадзора и «Норникеля». В настоящее время концентрация не превышает норму. Он добавил, что ликвидаторы поставили в реках Далдыкан и Амбарная боновые заграждения, сдерживающие топливо от дальнейшего распространения. Вместе с тем стопроцентной герметичности добиться физически не представляется возможным.