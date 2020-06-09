tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 июня 2020, 17:40

Published 9 июня 2020, 17:40

Modified 17 сентября 2022, 17:10

Updated 17 сентября 2022, 17:10

МЧС не подтвердило сведения о загрязнении озера Пясино под Норильском

9 июня 2020, 17:40
Первый замруководителя МЧС РФ Александр Чуприян опроверг информацию, касающуюся загрязнения находящегося рядом с Норильском озера Пясино. Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в воде не превышают установленных норм.

Kp.ru пишет, что Чуприян акцентирует внимание на том, что заборы воды уже проводились специалистами Росприроднадзора и «Норникеля». В настоящее время концентрация не превышает норму. Он добавил, что ликвидаторы поставили в реках Далдыкан и Амбарная боновые заграждения, сдерживающие топливо от дальнейшего распространения. Вместе с тем стопроцентной герметичности добиться физически не представляется возможным.

Отмечается, что сведения о попадании нефтепродуктов в Пясино, ранее опубликованные губернатором Красноярского края Александром Уссом, подтвердила замминистра экологии края Юлия Гуменюк. Она отметила, что концентрации загрязняющих веществ за заграждениями в некоторых местах составляют сто шестнадцать ПДК.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика