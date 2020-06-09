ВКонтакте запустила технологию распознавания аудиосообщений

Функция работает в мобильном приложении VK и уже доступна части пользователей, а у всех появится в ближайшую неделю. Распознавать можно как полученные, так и отправленные голосовые сообщения длительностью до 30 секунд — это 90% от всех аудио, которые записывают при общении ВКонтакте. Более того, новая технология поможет вернуться к нужной информации в переписке: голосовые сообщения теперь можно находить при помощи поиска по тексту. В будущем функция распознавания появится в версии для компьютера, а расшифровать можно будет как более длинные, так и пересланные сообщения.