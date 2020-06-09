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Posted 9 июня 2020, 15:06

Published 9 июня 2020, 15:06

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Заксобрание Свердловской области расширило полномочия губернатора

9 июня 2020, 15:06
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли два законопроекта, которые расширяют полномочия губернатора региона.

Во-первых, глава области отныне может определять нормы и правила поведения жителей региона во время введения режима повышенной готовности. Евгений Куйвашев ввёл особые условия в связи с пандемией ещё 30 марта, в том числе, и правила поведения для уральцев – обязательное ношение масок, самоизоляция и так далее. Полностью эти ограничения не сняты – пока идёт поэтапное изменение режима.

Во-вторых, губернатор сможет своим указом устанавливать дополнительные ограничения на продажу спиртосодержащей продукции – и в этом случае в Свердловской области Евгением Куйвашевым введены изменения. Согласно его указу, на время пандемии продажу спиртного ограничили после 19 часов до 10 утра.

Оба закона были приняты для соответствия Федеральному законодательству, изменения вступят в силу через десять дней после официального опубликования.

#Политика#Новости УрФО#Законодательное собрание#Закон#Евгений Куйвашев#Законодательство
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