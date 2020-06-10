В Нижнем Тагиле мужчина спас провалившегося в колодец ребёнка

Двое на велосипедах, двигались вдоль двора в сторону Черноисточинского шоссе. Через минуту я услышала сильный крик детей и повернула голову в их сторону — они стояли вокруг какого-то предмета, находящегося на земле, и смотрели вниз, говорит женщина.