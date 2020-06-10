tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июня 2020, 18:20

Published 10 июня 2020, 18:20

Modified 17 сентября 2022, 17:10

Updated 17 сентября 2022, 17:10

В Нижнем Тагиле мужчина спас провалившегося в колодец ребёнка

В Нижнем Тагиле мужчина спас провалившегося в колодец ребёнка

10 июня 2020, 18:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Жительница Нижнего Тагила рассказала TagilCity.ru, что 10 июня во дворе дома по Черноисточинскому шоссе, 41, ребенок провалился колодец.

По словам тагильчанки, инцидент произошел около половины пятого. Во дворе по дороге шла компания из пяти-шести детей.

Двое на велосипедах, двигались вдоль двора в сторону Черноисточинского шоссе. Через минуту я услышала сильный крик детей и повернула голову в их сторону — они стояли вокруг какого-то предмета, находящегося на земле, и смотрели вниз, говорит женщина.

В этот момент сидевший недалеко на лавочке молодой человек вскочил и побежал в сторону детей. Мужчина запрыгнул в колодец и достал мальчика лет пяти. На поверхность его помог вытащить другой мужчина.

Потом дети очень быстро ушли, в том числе и тот мальчик ушел пешком, были ли у него какие-то травмы мне неизвестно,рассказала очевидец.

Со слов тагильчанки, она рассмотрела, что на колодце не было крышки, он был прикрыт доской, похожей на столешницу от стола.

Материалы по теме
В Сухом Логу с помощью экскаватора достали провалившегося в колодец первоклассника
#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Ребенок#Колодец
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика