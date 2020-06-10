В Свердловской области количество заболевших COVID-19 превысило восемь тысяч человек

Posted 10 июня 2020, 07:51
Published 10 июня 2020, 07:51
Modified 24 февраля, 12:52
Updated 24 февраля, 12:52
Из них 284 случая подтверждено за последние сутки.
Больше всего новых случаев выявлено на территории Екатеринбурга. Там подтвержден 181 случай. Остальные заболевшие находятся в 31 населенном пункте региона.
По выздоровлению из больниц за сутки выписано 147 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 3642 человека.
Отмечается, что 79 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 35 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 642 человека находятся в состоянии средней тяжести.
Кроме того, зарегистрировано два летальных случая. Общее число скончавшихся достигло 48 человек.