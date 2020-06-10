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Posted 10 июня 2020, 07:51

Published 10 июня 2020, 07:51

Modified 24 февраля, 12:52

Updated 24 февраля, 12:52

В Свердловской области количество заболевших COVID-19 превысило восемь тысяч человек

10 июня 2020, 07:51
Сюжет
Коронавирус
В Свердловской области общее количество зараженных коронавирусом достигло 8194 человека, сообщает оперативный штаб региона.

Из них 284 случая подтверждено за последние сутки.

Больше всего новых случаев выявлено на территории Екатеринбурга. Там подтвержден 181 случай. Остальные заболевшие находятся в 31 населенном пункте региона.

По выздоровлению из больниц за сутки выписано 147 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 3642 человека.

Отмечается, что 79 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 35 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 642 человека находятся в состоянии средней тяжести.

Кроме того, зарегистрировано два летальных случая. Общее число скончавшихся достигло 48 человек.

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#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Заболевшие#Пандемия
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