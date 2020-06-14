Оранжевые облака, труба на пруду и столетние останки. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Эта неделя была богата новостями на экологические темы. Так, с понедельника тагильчане массово жаловались на неприятный запах и оранжевые облака над городом. Экологи сообщают, что это выбросы с предприятий. Однако странно, что за это время УГМС не зафиксировало превышений ПДК загрязняющих веществ. А на сайте Росгидромета последние данные мониторинга опубликованы более двух месяцев назад.