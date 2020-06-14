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Posted 14 июня 2020, 08:56

Published 14 июня 2020, 08:56

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

В Нижнем Тагиле хватает всех групп донорской крови

В Нижнем Тагиле хватает всех групп донорской крови

14 июня 2020, 08:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
14 июня отмечается Всемирный день донора крови. По данным станции переливания, в Свердловской области не отмечается нехватки донорской крови.

Согласно донорскому светофору, на свердловской станции переливания имеется достаточное количество всех групп крови. На станции в Нижнем Тагиле также кровь имеется в достаточном количестве, как и в Каменске-Уральском.

Критического минимума запас крови достиг на станциях переливания в Первоуральске, Краснотурьинске и в Екатеринбурге.

12 мая сообщалось, что в Свердловской области не хватает всех групп крови.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Здоровье#Донор#Кровь#Донорство
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