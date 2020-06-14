В Нижнем Тагиле хватает всех групп донорской крови

Posted 14 июня 2020, 08:56
Published 14 июня 2020, 08:56
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Согласно донорскому светофору, на свердловской станции переливания имеется достаточное количество всех групп крови. На станции в Нижнем Тагиле также кровь имеется в достаточном количестве, как и в Каменске-Уральском.
Критического минимума запас крови достиг на станциях переливания в Первоуральске, Краснотурьинске и в Екатеринбурге.
12 мая сообщалось, что в Свердловской области не хватает всех групп крови.