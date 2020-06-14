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Posted 14 июня 2020, 07:59

Published 14 июня 2020, 07:59

Modified 17 сентября 2022, 17:12

Updated 17 сентября 2022, 17:12

В России за сутки выявлены 8 835 случаев COVID-19

14 июня 2020, 07:59
Сюжет
Коронавирус
За последние сутки в России выявлено 8 835 заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Случаи заражения зафиксированы в 84 регионах. Из общего числа заболевших за сутки без симптомов переносили болезнь 3198, что составляет 36,2%. За сутки умерли 119 человек, из больниц за это время выписали 5 409 человек.

Общее число заразившихся за все время пандемии в России составило 528 964 человек. Провели 14,8 млн тестов, выздоровело 280 050 человек, скончались 6 948 россиян.

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#Коронавирус#Россия#Здоровье
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