В России за сутки выявлены 8 835 случаев COVID-19

Posted 14 июня 2020, 07:59
Published 14 июня 2020, 07:59
Modified 17 сентября 2022, 17:12
Updated 17 сентября 2022, 17:12
Случаи заражения зафиксированы в 84 регионах. Из общего числа заболевших за сутки без симптомов переносили болезнь 3198, что составляет 36,2%. За сутки умерли 119 человек, из больниц за это время выписали 5 409 человек.
Общее число заразившихся за все время пандемии в России составило 528 964 человек. Провели 14,8 млн тестов, выздоровело 280 050 человек, скончались 6 948 россиян.