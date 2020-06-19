Троим тагильчанам грозит до пяти лет тюрьмы за кражу игрового автомата

На место выехали сотрудники полиции и Росгвардии, находившиеся неподалеку. Там они обнаружили терминал. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что молодые люди взломали у магазина на улице Карла Либкнехта входные двери. Полицейскими были изъяты отпечатки пальцев для проведения экспертизы на причастность задержанных к преступлению.