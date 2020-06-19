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Posted 19 июня 2020, 08:13

Published 19 июня 2020, 08:13

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Троим тагильчанам грозит до пяти лет тюрьмы за кражу игрового автомата

19 июня 2020, 08:13
Накануне, 18 июня, сотрудниками полиции и Росгвардии в Нижнем Тагиле были задержаны подозреваемые в хищении игрового терминала, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

В ночное время в дежурную часть полиции поступило сообщение, что около продуктового магазина, у дома на улице Карла Либкнехта трое мужчин волокут предмет, напоминающий по форме и габаритам игровой терминал.

На место выехали сотрудники полиции и Росгвардии, находившиеся неподалеку. Там они обнаружили терминал. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что молодые люди взломали у магазина на улице Карла Либкнехта входные двери. Полицейскими были изъяты отпечатки пальцев для проведения экспертизы на причастность задержанных к преступлению.

В ходе проводимых мероприятий были задержаны двое молодых людей 19 и 21 года. Первый ранее к ответственности не привлекался, а второй уже был судим за кражу.

Подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции. В ходе дачи объяснений молодые люди сознались, что действовали втроем. Позднее был задержан третий 22-летний подозреваемый ранее судимый за преступление имущественного характера.

Юноши сознались в совершенном преступлении и дали признательные показания. В общей сложности от их действий ущерб составил 30 тысяч рублей.

В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Самое большое наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.

22-летний подозреваемый был арестован, остальные молодые люди отпущены под подписку о невыезде.

#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Кража#Кража имущества
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