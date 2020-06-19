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Posted 19 июня 2020, 08:22

Published 19 июня 2020, 08:22

Modified 17 сентября 2022, 17:12

Updated 17 сентября 2022, 17:12

В Свердловской области количество заболевших COVID-19 превысило 10,5 тысяч человек

19 июня 2020, 08:22
Сюжет
Коронавирус
По последним данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Свердловской области количество заболевших коронавирусной инфекцией составило 254 новых случая, из который 139 из столицы региона.

Общее число заболевших коронавирусом в области составляет 10501 случаев.

Всего выписано по выздоровлению за весь период пандемии почти половина заразившихся — 5060 пациентов. За последние сутки было выписано 207 человек.

Состояние 104 пациентов расценивается как тяжелое, из них 87 человек находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 40 — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Число пациентов, чье состояние оценивается как средней тяжести составляет 647 свердловчан из общего числа заболевших.

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#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Самоизоляция#Пандемия
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