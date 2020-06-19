В Свердловской области количество заболевших COVID-19 превысило 10,5 тысяч человек

Posted 19 июня 2020, 08:22
Published 19 июня 2020, 08:22
Modified 17 сентября 2022, 17:12
Updated 17 сентября 2022, 17:12
Общее число заболевших коронавирусом в области составляет 10501 случаев.
Всего выписано по выздоровлению за весь период пандемии почти половина заразившихся — 5060 пациентов. За последние сутки было выписано 207 человек.
Состояние 104 пациентов расценивается как тяжелое, из них 87 человек находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 40 — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Число пациентов, чье состояние оценивается как средней тяжести составляет 647 свердловчан из общего числа заболевших.