В Свердловской области количество заболевших COVID-19 превысило 10,5 тысяч человек

Состояние 104 пациентов расценивается как тяжелое, из них 87 человек находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 40 — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Число пациентов, чье состояние оценивается как средней тяжести составляет 647 свердловчан из общего числа заболевших.