tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июня 2020, 16:50

Published 19 июня 2020, 16:50

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

В Свердловской области на трудоустройство подростков направили почти 50 млн рублей

19 июня 2020, 16:50
В 2020 году из бюджета Свердловской области на трудоустройство подростков выделили почти 50 млн рублей. Об этом рассказала замдиректора Департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова, пишет ТАСС.

В регионе сейчас работают около 1 600 несовершеннолетних. Наталия Бордюгова отметила, что в 2019 году было трудоустроено порядка 22 тысяч подростков. Также в прошлом году на эти цели выделили 25 млн рублей, в этом году — 48 млн рублей.

Из-за пандемии подростков трудоустраивают туда, где можно заниматься благоустройством города и сельскохозяйственными работами.

Это единственные виды работ, потому что это уличный вариант и детей можно развести маленькими группами подальше друг от друга, чтобы соблюсти все требования, уточнила Бордюгова.

Инспекторы ПДН отметили, что трудоустройство подростков положительно влияет на снижение преступности среди молодежи.

#Общество#Дети#Свердловская область#Подростки#Трудоустройство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика