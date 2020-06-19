В Свердловской области на трудоустройство подростков направили почти 50 млн рублей

Posted 19 июня 2020, 16:50
Published 19 июня 2020, 16:50
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
В регионе сейчас работают около 1 600 несовершеннолетних. Наталия Бордюгова отметила, что в 2019 году было трудоустроено порядка 22 тысяч подростков. Также в прошлом году на эти цели выделили 25 млн рублей, в этом году — 48 млн рублей.
Из-за пандемии подростков трудоустраивают туда, где можно заниматься благоустройством города и сельскохозяйственными работами.
Это единственные виды работ, потому что это уличный вариант и детей можно развести маленькими группами подальше друг от друга, чтобы соблюсти все требования, уточнила Бордюгова.
Инспекторы ПДН отметили, что трудоустройство подростков положительно влияет на снижение преступности среди молодежи.