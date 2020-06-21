Как купить акции NIKE (NKE) на бирже

Акции этой американской компании, которая является одним из самых популярных производителей спортивной одежды и обуви, пользуются высоким спросом у инвесторов с разных уголков мира. В 2013 году акции NIKE были добавлены в базу индекса Доу-Джонс, в результате чего их стоимость резко выросла на 18%. Если раньше приобрести ценные бумаги самого известного спортивного бренда США было весьма сложно, то сейчас купить акции NIKE может каждый желающий.