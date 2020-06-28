Мэрские результаты и достоверные инсайды. Итоги недели в Нижнем Тагиле

В повестке часто мелькало еще одно крупное предприятие — ЕВРАЗ НТМК. Связано это с увольнением управляющего директора Алексея Кушнарева. TagilCity.ru узнало об этом от своих источников еще 10 дней назад. Однако пресс-служба комбината назвала инсайды «слухами». И вот, на этой неделе все подтвердилось — Кушнарев уходит. О чем он сам и заявил. Как сложится дальше карьера управленца — пока неизвестно.