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Posted 28 июня 2020, 07:01

Published 28 июня 2020, 07:01

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

СК начал проверку после драки между девочками-подростками в Красноуральске

28 июня 2020, 07:01
Следственный комитет начал проверку после сообщений СМИ о драке между двумя девушками в Красноуральске, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки сотрудниками СК выясняются все обстоятельства инцидента и причины, которые к нему привели. По итогам разбирательства будет дана объективная оценка произошедшему.

Напомним, видео с дракой между 15-летней и 20-летней девушками появилось в соцсети. На записи младшая девушка бьет руками и ногами вторую по лицу. Руководитель пресс-службы областного МВД Валерий Горелых рассказал, что причиной конфликта между девушками стала переписка с парнем.

#Общество#Следственный комитет#Подростки#Драка#Красноуральск
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