Как изменились расходы тагильчан на услуги ЖКХ в период самоизоляции?

Нагрузка на компанию выросла: аварийная служба стала чаще выезжать. Наши работники стали чаще выходить на заявки людей, потому что люди сидели дома, не работали, как следствие, они пользовались ресурсами, и это было всё разом. Обычно люди работают, и возрастает только вечерняя нагрузка, но, поскольку люди сидели дома, всё это работало в один момент. Канализацию чаще забивало, перегорала проводка чаще, выходили из строя смесители, приборы различные,рассказал TagilCity.ru представитель одной из управляющих компаний Нижнего Тагила.