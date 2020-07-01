В Нижнем Тагиле в школе №35 установят пожарную сигнализацию за 1,7 миллиона

Posted 1 июля 2020, 07:37
Published 1 июля 2020, 07:37
Modified 29 ноября, 17:31
Updated 29 ноября, 17:31
Стоимость работ составляет 1 722 237,60 рублей.
Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 24 августа 2020 года.
Работы по замене должны быть произведены в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта.
Ранее мэрия города объявила конкурс по поиску подрядчика для проведения инженерных изысканий для капремонта школы № 23, расположенный на улице Черных. Начальная цена контракта составляет 459 тысяч рублей. Работы должны быть проведены в течение 20 дней с момента заключения контракта, а технический процесс должен быть зафиксирован на фото и видеосъемку.