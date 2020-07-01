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Posted 1 июля 2020, 07:37

Published 1 июля 2020, 07:37

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

В Нижнем Тагиле в школе №35 установят пожарную сигнализацию за 1,7 миллиона

1 июля 2020, 07:37
Администрация Нижнего Тагила разместила конкурс на портале госзакупок по поиску подрядчика на замену пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в МБОУ СОШ № 35, расположенной на улице Патона, 7.

Стоимость работ составляет 1 722 237,60 рублей.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 24 августа 2020 года.

Работы по замене должны быть произведены в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта.

Ранее мэрия города объявила конкурс по поиску подрядчика для проведения инженерных изысканий для капремонта школы № 23, расположенный на улице Черных. Начальная цена контракта составляет 459 тысяч рублей. Работы должны быть проведены в течение 20 дней с момента заключения контракта, а технический процесс должен быть зафиксирован на фото и видеосъемку.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Школы#Сигнализация
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