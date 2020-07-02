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Posted 2 июля 2020, 07:42

Published 2 июля 2020, 07:42

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Новым гендиректором «ВСМПО-Ависма» назначен вице-президент ЕВРАЗА

2 июля 2020, 07:42
Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», который прошел в Москве 30 июня, досрочно прекратил полномочия исполняющего обязанности генерального директора Максима Кузюка с 1 июля, и назначил нового руководителя, сообщает пресс-служба предприятия.

Новым генеральным директором предприятия под Нижним Тагилом назначен Сергей Степанов, который ранее занимал пост вице-президента холдинга ЕВРАЗ. Согласно подписанному приказу, на новый пост Степанов назначен со 2 июля.

Совет директоров предприятия счел, что многолетний опыт и компетенция Сергея Степанова помогут решить задачу нахождения и использования новых возможностей для роста, сохранить конкурентоспособность предприятия, а также обеспечить стабильно высокую стоимость компании для акционеров.

Сергей Степанов известен в бизнес-кругах как молодой, но опытный и успешный руководитель. Он больше 10 лет проработал на руководящих постах в различных компаниях угольной и золотодобывающей отрасли в России и за рубежом.

С 2013 года по июнь 2020 года он совмещал должность вице-президента ЕВРАЗа, руководившего дивизионом «Уголь», с позицией генерального директора ОАО «Распадская».

Ранее исполняющий обязанности генерального директора «ВСМПО-АВИСМА» Максим Кузюк заявил о возможной приостановке работ на предприятии, если не будет новых заказов. Он отметил, что случится это осенью. Однако основной акционер «ВСМПО-АВИСМА» Михаил Шелков опроверг его слова назвав их личным мнением Кузюка. По его словам, остановка работ не планируется, а предприятие работает в обычном режиме, однако из-за снижения числа авиаперевозок пришлось адаптировать деятельность. Кроме того, в апреле уменьшилось производство титановой продукции, но наблюдаются признаки восстановления.

#Общество#Верхняя и Нижняя Салда#Назначение#ВСМПО-АВИСМА
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