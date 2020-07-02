Новым гендиректором «ВСМПО-Ависма» назначен вице-президент ЕВРАЗА

Ранее исполняющий обязанности генерального директора «ВСМПО-АВИСМА» Максим Кузюк заявил о возможной приостановке работ на предприятии, если не будет новых заказов. Он отметил, что случится это осенью. Однако основной акционер «ВСМПО-АВИСМА» Михаил Шелков опроверг его слова назвав их личным мнением Кузюка. По его словам, остановка работ не планируется, а предприятие работает в обычном режиме, однако из-за снижения числа авиаперевозок пришлось адаптировать деятельность. Кроме того, в апреле уменьшилось производство титановой продукции, но наблюдаются признаки восстановления.