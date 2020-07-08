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Posted 8 июля 2020, 10:56

Published 8 июля 2020, 10:56

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

В Нижнем Тагиле ДТП с тремя иномарками вылилось в уголовное дело

8 июля 2020, 10:56
Инцидент, произошедший шестого июля в Дзержинском районе, обернулся уголовным делом для женщины, которая владеет автомобилем Оpel, и лишением прав для мужчины, который управляя этим автомобилем в нетрезвом состоянии, стал виновником ДТП, сообщают ИА «Все Новости».

На следующий день после ДТП, хозяйка автомобиля пришла в отделение полиции и заявила об угоне ее машины и совершение на ней ДТП. Затем ГИБДД обнаружила человека, находящего за рулем в момент аварии. Им оказался местный житель, которых находился в любовных отношениях с заявительницей. Выяснилось, что в состоянии опьянения он решил покататься на автомобиле женщины, но разбил его. Женщина заявила об угоне, чтобы помочь виновнику ДТП избежать ответственности за содеянное.

Напомним, что авария произошла в ночь на понедельник шестого июля у дома № 56 по Ленинградскому проспекту в Дзержинском районе города. Тогда водитель серо-синего Opel не справился с управлением и допустил столкновение с красным Opel, который столкнулся с рядом стоящим автомобилем Renault. Виновник аварии вскоре скрылся с места совершения правонарушения.

Таким образом, на 26-летнюю женщину возбудили уголовное дело по статье 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Наказание по данной статье подразумевает до двух лет колонии. Виновник аварии лишен водительского удостоверения на один год.

#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Уголовное дело
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