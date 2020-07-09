В «Атомстройкомплексе» рассказали о переговорах с похищенным людьми в масках уральцем

Posted 9 июля 2020, 10:39
Published 9 июля 2020, 10:39
Modified 24 декабря, 18:02
Updated 24 декабря, 18:02
По словам представителей компании, в том месте действительно ведется реализуется проект МФК и на его территории располагается объект, принадлежащий местному жителю. Несколько лет назад ему предложили выкупить проект, но от обсуждения стоимости мужчина отказался. При этом строительства на занимаемой собственником земле не предполагалось.
Ранее стало известно, что утром двое мужчин в масках похитили жителя частного дома. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга и СУ СКР по Свердловской области проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.