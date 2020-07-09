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Posted 9 июля 2020, 10:39

Published 9 июля 2020, 10:39

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

В «Атомстройкомплексе» рассказали о переговорах с похищенным людьми в масках уральцем

9 июля 2020, 10:39
В «Атомстройкомплексе» рассказали о контактах представителей компании с похищенным сегодня людьми в масках между многоэтажкой на Шейнкмана, 86а и стройкой компании жителем Екатеринбурга, пишет Znak.

По словам представителей компании, в том месте действительно ведется реализуется проект МФК и на его территории располагается объект, принадлежащий местному жителю. Несколько лет назад ему предложили выкупить проект, но от обсуждения стоимости мужчина отказался. При этом строительства на занимаемой собственником земле не предполагалось.

Ранее стало известно, что утром двое мужчин в масках похитили жителя частного дома. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга и СУ СКР по Свердловской области проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Похищение#Похищение человека#Екатеринбург
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