Решил взять себе: в Нижнем Тагиле у купавшегося в пруду мужчины украли одежду

В Нижнем Тагиле у 23-летнего жителя посёлка Баранчинский украли рюкзак, на пляже возле гостиницы на улице Горошникова, пока он купался в пруду, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

В рюкзаке мужчины находились сотовый телефон, деньги, а также одежда. Общая сума ущерба составила восемь тысяч рублей. В ходе отработки ранее судимых лиц оперативники установили и задержали подозреваемого в преступлении. 45-летний мужчина проживает неподалеку от пляжа. Он неоднократно судим за имущественные преступления. Он проходил мимо и решил взять себе оставленный рюкзак. На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он был задержан. Похищенные вещи возвращены владельцу. Ранее бывшую сотрудницу «Почта Банка» обвинили в краже четырех миллионов рублей со счетов пенсионеров.