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Posted 15 июля 2020, 10:45

Published 15 июля 2020, 10:45

Modified 24 декабря, 18:12

Updated 24 декабря, 18:12

Решил взять себе: в Нижнем Тагиле у купавшегося в пруду мужчины украли одежду

15 июля 2020, 10:45
В Нижнем Тагиле у 23-летнего жителя посёлка Баранчинский украли рюкзак, на пляже возле гостиницы на улице Горошникова, пока он купался в пруду, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

В рюкзаке мужчины находились сотовый телефон, деньги, а также одежда. Общая сума ущерба составила восемь тысяч рублей.

В ходе отработки ранее судимых лиц оперативники установили и задержали подозреваемого в преступлении. 45-летний мужчина проживает неподалеку от пляжа. Он неоднократно судим за имущественные преступления. Он проходил мимо и решил взять себе оставленный рюкзак.

На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он был задержан. Похищенные вещи возвращены владельцу.

Ранее бывшую сотрудницу «Почта Банка» обвинили в краже четырех миллионов рублей со счетов пенсионеров.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Отдых#Кража#Пляж
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