Решил взять себе: в Нижнем Тагиле у купавшегося в пруду мужчины украли одежду

Posted 15 июля 2020, 10:45
Published 15 июля 2020, 10:45
Modified 24 декабря, 18:12
Updated 24 декабря, 18:12
В рюкзаке мужчины находились сотовый телефон, деньги, а также одежда. Общая сума ущерба составила восемь тысяч рублей.
В ходе отработки ранее судимых лиц оперативники установили и задержали подозреваемого в преступлении. 45-летний мужчина проживает неподалеку от пляжа. Он неоднократно судим за имущественные преступления. Он проходил мимо и решил взять себе оставленный рюкзак.
На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он был задержан. Похищенные вещи возвращены владельцу.
Ранее бывшую сотрудницу «Почта Банка» обвинили в краже четырех миллионов рублей со счетов пенсионеров.