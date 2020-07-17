Тагильчане во время утреннего дождя пожаловались на серую дымку

Напомним, в период с 11 июня по 14 июля УГМС четыре раза фиксировало превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Кроме того, в июле на сайте службы был размещен отчет за апрель о качестве воздуха. Который показал превышения этилбензола и бензапирена в воздухе Нижнего Тагила почти пол года назад.