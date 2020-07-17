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Posted 17 июля 2020, 07:31

Published 17 июля 2020, 07:31

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Тагильчане во время утреннего дождя пожаловались на серую дымку

17 июля 2020, 07:31
Сегодня во время утреннего дождя тагильчане заметили серую дымку над городом.

Эколог Андрей Волегов в разговоре с TagilCity.ru отметил, что серую дымку видно по вечерам и во время сумерек. При этом, согласно данным ежедневного мониторинга, предоставляемого ФБГУ «УГМС», с 8 по 16 июля превышения загрязняющих веществ в городском воздухе зафиксировано не было.

По словам Андрея Волегова, сложно говорить о том, по какой причине УГМС не фиксирует выбросы.

На мой взгляд, как у нас в городе и с водой, то чем должен заниматься Роспотребнадзор, и выжженые леса, чем должна заниматься Природоохранная прокуратура, сказал TagilCity.ru Андрей Волегов.

В городе уже несколько дней стоит безветренная и жаркая погода, что не благоприятствует рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Напомним, в период с 11 июня по 14 июля УГМС четыре раза фиксировало превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Кроме того, в июле на сайте службы был размещен отчет за апрель о качестве воздуха. Который показал превышения этилбензола и бензапирена в воздухе Нижнего Тагила почти пол года назад.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Здоровье#Воздух#Качество#УГМС
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