Топ-20 загрязняющих веществ по объему в воздухе Нижнего Тагила

Для справки: ПДК МР — максимальная разовая концентрация вещества. Она не должна влиять на живые организмы в течение 20–30 минут. ПДК СС — среднесуточная концентрация. Эта ПДК не должна оказывать отрицательного воздействия на живые организмы в течение неопределенно долгого времени.