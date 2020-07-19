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Posted 19 июля 2020, 05:08

Published 19 июля 2020, 05:08

Modified 29 ноября, 17:32

Updated 29 ноября, 17:32

Опасные выбросы и аномальные температуры. Итоги недели в Нижнем Тагиле

19 июля 2020, 05:08
Рассказываем главные события уходящей недели для Нижнего Тагила.

На этой неделе корреспондент TagilCity.ru побывал в Левихе, где, по словам экологов, назревает масштабная катастрофа. Выжженная земля, кислотные реки и мертвые деревья. Репортаж из места, где замерло время.

Еще одной проблемой для экологии являются выбросы от предприятий. Тут и ездить далеко не надо, каждый день тагильчане жалуются на смог, дым и неприятный запах. Редакция составила топ-20 по объему загрязняющих веществ, выбрасываемых тагильскими заводами.

Уже вторую неделю жители Нижнего Тагила пытаются выжить в аномальной жаре. Температуры на 7 градусов выше обычных для данного времени года. Столбик термометра днем держится у отметки 32-38 градусов. Почему на Урал пришла аномальная погода и как ее пережить?

На этой неделе отмечается День металлурга. Горожан и работников металлургических предприятий поздравили 18 июля торжественным салютом.

Еще один праздник этой недели — День создания органов государственного пожарного надзора. В преддверии пообщались с инспектором Натальей Быковой. Узнали о сложностях профессии и причинах пожаров.

Все также не дает расслабиться коронавирусная инфекция. День ото дня заболевших меньше не становится. Профильные отделения в больницах переполнены, а люди сутками сидят в очереди на КТ легких. В Телеграм появился бот, который на основе данных Роспотребнадзора рассказывает о числе заболевших в любом доме. Редакция протестировала его и узнала сколько заболевших по известным в городе адресам.

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