Опасные выбросы и аномальные температуры. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Все также не дает расслабиться коронавирусная инфекция. День ото дня заболевших меньше не становится. Профильные отделения в больницах переполнены, а люди сутками сидят в очереди на КТ легких. В Телеграм появился бот, который на основе данных Роспотребнадзора рассказывает о числе заболевших в любом доме. Редакция протестировала его и узнала сколько заболевших по известным в городе адресам.