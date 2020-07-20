Депутат Госдумы Ионин предложил вырезать «коллекторскую опухоль»

У банков есть возможности работы с должниками через суд и приставов, в то время как коллекторы — просто атавизм из 90-х. Легализованный рэкет. И пока нашу логичную идею запрета такого рэкета не поддерживают конкретные люди во власти, напрашивается логичный вопрос об интересах этого конвейера вымогательства, написал депутат.