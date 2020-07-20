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Posted 20 июля 2020, 17:50

Published 20 июля 2020, 17:50

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Депутат Госдумы Ионин предложил вырезать «коллекторскую опухоль»

20 июля 2020, 17:50
Депутат Госдумы РФ от Екатеринбурга Дмитрий Ионин предложил искоренить коллекторов как ненужный «атавизм». Об этом народный избранник заявил на своей странице во «ВКонтакте»

А вообще повторюсь, что коллекторскую опухоль надо вырезать в принципе. Терапия (типа 230-ФЗ) не помогает, заявил депутат.

В качестве примера Ионин рассказал о нескольких случаях «выколачивания» денег из должников. Историей с воспитателем детсада заинтересовались прокуратура, МВД и служба судебных приставов — последние начали проводить проверки в отношении коллектора Рената Гилязова, который «кошмарил» педагога.

Подобная ситуация случилась и с представителем правоохранительных органов — коллектоp решил «выбить» долг из следователя МВД прямо на рабочем месте последнего. Ионин, сравнивая два этих случая, призывает «наказать» собирателя долгов.

Но если в такой истории коллектору скорее можно посочувствовать, то в ситуации с детским садом необходимо публично наказать, подытожил депутат.

В завершении своего обращение народный избранник назвал институт коллекторов «атавизмом» и «легализованным рэкетом».

У банков есть возможности работы с должниками через суд и приставов, в то время как коллекторы — просто атавизм из 90-х. Легализованный рэкет. И пока нашу логичную идею запрета такого рэкета не поддерживают конкретные люди во власти, напрашивается логичный вопрос об интересах этого конвейера вымогательства, написал депутат.

В середине июня суд оштрафовал на сто тысяч коллекторов из Екатеринбурга за «назойливость» — медсестра одной из горбольниц взяла в долг 10 тысяч рублей, однако вовремя отдать деньги микрофинансовой организации не смогла. В итоге сумма задолженности увеличилась втрое — коллекторы начали звонить на место работы екатеринбурженки и угрожать медучреждению.

#Общество#Долг#Долги#Коллекторы#Дмитрий Ионин
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