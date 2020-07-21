Кушнарев покинул комитет промышленной политики Заксобрания Свердловской области

Спикер законотворческого органа Людмила Бабушкина сообщила, что Кушнарев лично заявил о желании покинуть комитета промышленной, инновационной политике и предпринимательству, обменявшись местами с депутатом от ЛДПР Михаилом Зубаревым из комитета по бюджету, который перейдет на место Кушнарева. Таким образом произойдет ротация депутатов, отмечает спикер.