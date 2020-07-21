Кушнарев покинул комитет промышленной политики Заксобрания Свердловской области

Posted 21 июля 2020, 10:04
Published 21 июля 2020, 10:04
Modified 29 ноября, 17:31
Updated 29 ноября, 17:31
Вместо этого он пойдет работать в комитет по бюджету, финансам и налогам.
Спикер законотворческого органа Людмила Бабушкина сообщила, что Кушнарев лично заявил о желании покинуть комитета промышленной, инновационной политике и предпринимательству, обменявшись местами с депутатом от ЛДПР Михаилом Зубаревым из комитета по бюджету, который перейдет на место Кушнарева. Таким образом произойдет ротация депутатов, отмечает спикер.
Напомним, ранее стало известно об уходе Алексея Кушнарева с поста управляющего директора «Евраз НТМК» и «Евраз КГОК», с последующим упразднением данной должности.