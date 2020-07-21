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Posted 21 июля 2020, 10:04

Published 21 июля 2020, 10:04

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Кушнарев покинул комитет промышленной политики Заксобрания Свердловской области

21 июля 2020, 10:04
Управляющий директор «Евраз НТМК» и «Евраз КГОК» Алексей Кушнарев ушел из комитета промышленной политики Законодательного собрания Свердловской области, пишет Znak.com.

Вместо этого он пойдет работать в комитет по бюджету, финансам и налогам.

Спикер законотворческого органа Людмила Бабушкина сообщила, что Кушнарев лично заявил о желании покинуть комитета промышленной, инновационной политике и предпринимательству, обменявшись местами с депутатом от ЛДПР Михаилом Зубаревым из комитета по бюджету, который перейдет на место Кушнарева. Таким образом произойдет ротация депутатов, отмечает спикер.

Напомним, ранее стало известно об уходе Алексея Кушнарева с поста управляющего директора «Евраз НТМК» и «Евраз КГОК», с последующим упразднением данной должности.

#Общество#Нижний Тагил#ЕВРАЗ НТМК#Законодательное собрание#Депутат#Комитет
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