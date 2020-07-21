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Posted 21 июля 2020, 10:50

Published 21 июля 2020, 10:50

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Пострадавшие от COVID-19 торговым центрам снизят налог на имущество

21 июля 2020, 10:50
Торговым центрам Свердловской области в течение 2020 года планируется снизить налог на имущество на 35%, сообщает Znak.

Однако возможно это будет при условии, что площадь переданного в аренду имущества, на 30 июня, 30 сентября, и 31 декабря, составит не менее 80% от площади имущества переданного в аренду на момент введения ограничений связанный с COVID 19.

Увеличение налоговых льгот ожидается в общей сложности в размере одного миллиарда рублей. Соответствующие законы были приняты сегодня на заседании регионального парламента.

Депутатами было принято соответствующее решении о расширении предпринимателей различных сфер, пострадавших в период коронавирусной пандемии.

Нововведения также будут затрагивать предпринимателей, использующих упрощённую форму налогообложения, это касается налога на имущество и доход. В течение 2020 года освобождаются от выплаты налогов на имущество издательские предприятия, средства массовой информации, а также предприятия занимающиеся перевозками пассажиров морским, воздушным или железнодорожным транспортом в Свердловской области.

Получат льготы по налоговой ставке на доходы аптеки — размер составит один процент и специализированные магазины по продаже обуви — четыре процента.

Наравне с этим организации, управляющие имуществом, также получат льготы. Так предприятия, занимающиеся арендным жильём, площадь которого составляет не менее 2400 квадратных метров, будут освобождены от налогов на 10 налоговых периодов 2020 года.

В результате анализа введённых льгот общий объём выпадающих доходов составит почти 1 миллиард рублей. Например, льготы торговых центров за 2020 год составят 914 млн рублей, для арендного жилья — 30 млн рублей. Также выпадающие доходы с аэропортов составят — порядка 143 млн рублей и около 23,7 млн рублей бюджет потеряет на льготе по налогу на доходы. Подобные поддерживающие меры, должны благоприятно сказаться на предпринимателях Свердловской области, однако бюджет потеряет значительные средства.

#Экономика#Свердловская область#Налоги#Льготы#Экономия
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