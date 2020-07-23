Что такое ssl соединение

Однако в конечном итоге все работает по сходной схеме. Владелец сайта получает сертификат, устанавливает его в соответствии с инструкциями, переводит сайт на новый протокол. Далее генерируется два ключа шифрования — закрытый и открытый, и взаимодействие начинается по зашифрованному протоколу. Открытый ключ передается клиенту, а закрытый используется сервером владельца. При этом сообщения, зашифрованные закрытым ключом, можно расшифровать открытым, и наоборот. При каждом взаимодействии клиента с сайтом происходит обмен сообщениями, и сертификат выполняет роль паспорта сайта. Он удостоверяет, что данные, которые передает клиент, отправляются именно тем, кто владеет сайтом, и не попадут к третьим лицам.