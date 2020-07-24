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Posted 24 июля 2020, 09:02

Published 24 июля 2020, 09:02

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Екатеринбуржцы собирают подписи на переименование улицы в честь хирурга Мансурова

24 июля 2020, 09:02
Жители Екатеринбурга начали собирать подписи, чтобы переименовать одну из улиц в честь скончавшегося от коронавируса хирурга Юрия Мансурова, сообщает «Комсомольская правда».

1000 жителей Екатеринбурга уже подписались под петицией в честь переименования улицы или сквера в честь хирурга Юрия Владимировича Мансурова, который заразился COVID-19 и умер. Семьи Мансурова, жена и дочь семи лет, остались без кормильца и жители Екатеринбурга в петиции также просят правительство Свердловской области оказать материальную помощь семье.

Юрий Мансуров умер ночью 25 июня. Он заразился инфекцией после вспышки в ОКБ№ 1. На момент гибели у врача было поражено 75% лёгких.

Ранее губернатором Евгением Куйвашевым было создана просьба к Президенту РФ о посмертном награждении Мансурова.

#Общество#Новости УрФО#Евгений Куйвашев#Екатеринбург#Короновирус
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