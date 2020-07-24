Свердловские следователи раскрыли совершенные 24 года назад изнасилование и убийство

Преступление было совершено в конце января 1996 года. Тогда в квартире на улице Луначарского были найдены тела 37-летней женщины, а также двух подростков 13 и 16 лет. Силовики установили, что женщина была матерью одной из погибших девочек, а вторая зашла к подруге в гости. Кроме того, на телах были обнаружены следы изнасилования.