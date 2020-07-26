tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июля 2020, 12:31

Published 26 июля 2020, 12:31

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

В Екатеринбурге перекрывших дорогу блогеров в новогодних костюмах наказали штрафами

26 июля 2020, 12:31
Полиция Екатеринбурга установила участников шумной вечеринки, которая прошла минувшим вечером в центре города, пишут «Вечерние ведомости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по по Екатеринбургу.

В ведомстве рассказали, что молодой человек и три девушки привлечены к административной ответственности по ч. 1 статьи 12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки людей), статье 12.6 КоАП РФ (Нарушение правил применения ремней безопасности) и ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ (Нарушение пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения РФ).

Напомним, вечером в Екатеринбурге Instagram-блогеры устроили шумную вечеринку на дороге. На нарушение порядка пожаловались горожане. По их словам, спать было невозможно. Блогеры надели новогодние костюмы и проехали по центру города. Заезд они завершили у ТЦ «Фан-Фан».

#Общество#Происшествия#Новости УрФО#Административная ответственность#Ответственность#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика