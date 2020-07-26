В Екатеринбурге перекрывших дорогу блогеров в новогодних костюмах наказали штрафами

Напомним, вечером в Екатеринбурге Instagram-блогеры устроили шумную вечеринку на дороге. На нарушение порядка пожаловались горожане. По их словам, спать было невозможно. Блогеры надели новогодние костюмы и проехали по центру города. Заезд они завершили у ТЦ «Фан-Фан».