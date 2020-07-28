Советы для всех, кто пользуется кредиткой

Кредитные карты - это самый популярный банковский продукт в России и во всем мире, который позволяет легко взять кредит наличными без поручителей. Сегодня ими пользуется больше половины взрослого населения в России. Но даже люди, которые используют кредитку уже не первый год, всегда знают, какие комиссии они платят.