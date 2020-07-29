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Posted 29 июля 2020, 07:51

Published 29 июля 2020, 07:51

Modified 29 ноября, 17:32

Updated 29 ноября, 17:32

«Мне предоставлен сортир». Жена свердловского депутата Шипулина ответила подписчикам

29 июля 2020, 07:51
Сюжет
Коронавирус
Жена депутата Госдумы спортсмена Антона Шипулина в видеозаписи, опубликованной на своей странице в социальной сети Instagram, грубо ответила подписчикам, которые в комментариях рассказывали ей о плохих условиях в российских больницах.

Послушайте, хватит мне писать, что у вас в каком-то там городе нет в больницах сортира! Я в этом не виновата. Извините, у меня есть, мне предоставлен сортир. Уж простите! заявила Луиза Шипулина.

Напомним, вчера стало известно, что уральский депутат Государственной думы и бывший биатлонист Антон Шипулин рассказал, что вся его семья, кроме сына, заразилась коронавирусом, а его супруга попала в больницу.

#Общество#Коронавирус#Больница#Здравоохранение#Жена
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