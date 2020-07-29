«Мне предоставлен сортир». Жена свердловского депутата Шипулина ответила подписчикам

Posted 29 июля 2020, 07:51
Published 29 июля 2020, 07:51
Modified 29 ноября, 17:32
Updated 29 ноября, 17:32
Послушайте, хватит мне писать, что у вас в каком-то там городе нет в больницах сортира! Я в этом не виновата. Извините, у меня есть, мне предоставлен сортир. Уж простите! заявила Луиза Шипулина.
Напомним, вчера стало известно, что уральский депутат Государственной думы и бывший биатлонист Антон Шипулин рассказал, что вся его семья, кроме сына, заразилась коронавирусом, а его супруга попала в больницу.