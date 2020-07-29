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Posted 29 июля 2020, 14:45

Published 29 июля 2020, 14:45

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

В Нижнем Тагиле музей искусств возобновляет работу после перерыва из-за пандемии

29 июля 2020, 14:45
В Нижнем Тагиле музей изобразительных искусств с 5 августа возобновляет работу. Об этом говорится на странице музея во «ВКонтакте».

Откроется здание музея на улице Уральской, 7. Тагильчане смогут посетить зал русского искусства 18-20 веков. Открыты экспозиции «Грозно грянула война» и «Тайны ледяного материка». Кроме того, со среды можно будет прогуляться по парку советской скульптуры.

Сотрудники музея предупреждают, что проведение экскурсий возможно для групп по пять человек и длительностью 30 минут. Также при визите необходимо соблюдать социальную дистанцию, посетителям будут измерять температуру бесконтактным термометром.

Напомним, что учреждения культуры Нижнего Тагила были закрыты из-за пандемии в течение четырех месяцев. Музей изо откроет свои двери первым.

#Общество#Нижний Тагил#Музей изо#Музей
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