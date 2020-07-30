Руководство «ВСМПО-Ависма» нашло способ, позволяющий избежать сокращения работников

Она уточнила, что генеральным директором был подписан указ о создании нового цеха, куда предложат перевестись тем, кто не загружен на основном месте работы. В план включены те мероприятия, которые раньше выполнить не удавалось — разбор «залежей» на складах, уборка территории, благоустройство.