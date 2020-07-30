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Posted 30 июля 2020, 08:15

Published 30 июля 2020, 08:15

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Руководство «ВСМПО-Ависма» нашло способ, позволяющий избежать сокращения работников

30 июля 2020, 08:15
Руководство корпорации «ВСМПО-АВИСМА» нашло способ, который позволит избежать сокращений работников на предприятии, сообщает Ура.ру.

Для этого был создан новый цех, способный обеспечить работой тысячу сотрудников. В новом подразделении будут трудиться те, кто находится под угрозой сокращения. Об этом рассказала исполняющая обязанности директора по управлению персоналом корпорации Ирина Хасангатина.

Она уточнила, что генеральным директором был подписан указ о создании нового цеха, куда предложат перевестись тем, кто не загружен на основном месте работы. В план включены те мероприятия, которые раньше выполнить не удавалось — разбор «залежей» на складах, уборка территории, благоустройство.

Планируется, что работать там будут работники как производственных цехов, так и представители обслуживающих подразделений. Оплата будет осуществляться в размере среднего заработка на прежнем месте работы при полной загрузке.

Из-за экономического кризиса на предприятии было заявлено о снижении плана выпуска продукции на 32% в 2020 году. Кроме того, были урезаны непрофильные и инвестиционные расходы, а работникам было предложено перейти на четырехдневную рабочую неделю.

#Экономика#Верхняя и Нижняя Салда#Кризис#ВСМПО-АВИСМА
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