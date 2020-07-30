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Posted 30 июля 2020, 10:39

Published 30 июля 2020, 10:39

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

В мэрии Нижнего Тагила рассказали о ходе подготовки к отопительному сезону

30 июля 2020, 10:39
Сегодня глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел совещание, которое посвящено отопительному сезону в 2020 году. В ходе него руководители городских служб и ресурсоснабжающих организаций рассказали о ходе подготовки к нему, пишет «Тагильский рабочий».

Так, работы по организации тепловых источников и насосных станций были произведены более чем на 80%.

У каждого предприятия имеются планы по ремонту аварийных сетей. К примеру, на Вагонке планируется ремонт 4,5 километров сетей. Также ведутся работы на больших теплотрассах на Ленинградском проспекте, улицах Тимирязева и Зари.

Совместно с управляющими компаниями началась приемка тепловых узлов в жилых домах. У некоторых она уже завершена, однако большинство начинает работать только в августе.

Кроме того «Нижнетагильские тепловые сети» подготовили проекты, предусматривающие автоматизацию котельных. Один уже был выполнен — это котельная «Зеленстрой». Остальные три планируется реализовать в перспективе.

Также имеется проблема с 31-й котельной на Сухоложском поселке. Чтобы подготовить ее к отопительному сезону, требуется отключить ее на 72 часа. Иначе в зимнее время возникнет риск ее поломки. Проблема заключается в том, что тогда отключение воды коснется Инфекционной больницы.

Мэр города пообещал обсудить данный вопрос с главным врачом Марией Холманских.

В ЗАО «Тагилэнергосети» проводятся работы по ремонту и реконструкции трансформаторных подстанций. Продолжают проводить реконструкцию ЛЭП. 60 трансформаторным подстанциям требуется ремонт кровли. Также осуществляется установка интеллектуальных приборов учета, передающих дистанционные показания.

#Общество#Нижний Тагил#Подготовка#Отопление
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