В мэрии Нижнего Тагила рассказали о ходе подготовки к отопительному сезону

Также имеется проблема с 31-й котельной на Сухоложском поселке. Чтобы подготовить ее к отопительному сезону, требуется отключить ее на 72 часа. Иначе в зимнее время возникнет риск ее поломки. Проблема заключается в том, что тогда отключение воды коснется Инфекционной больницы.