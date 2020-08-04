Врио главы Иркутской области Кобзев устранит проблемы с отходами на БЦБК

До 2008 года предприятие сливало использованную воду в Байкал. Росприроднадзор перевел предприятие на замкнутый водооборот, и производство оказалось нерентабельным. Семь лет назад производство на БЦБК остановилось без консервации оборудования. Со временем хранящиеся на комбинате химические вещества начали разъедать стенки трубопроводов и цистерн. Опасные отходы наносят вред как природе, так и здоровью местного населения.