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Posted 8 августа 2020, 06:31

Published 8 августа 2020, 06:31

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Следователи нашли повреждения на теле умершей в монастыре отца Сергия девочки

8 августа 2020, 06:31
Следователи нашли на теле девочки, которая умерла в монастыре, следы телесных повреждений. Они не выдают тело родным без судмедэкспертизы, сообщает E1.

В ходе осмотра места происшествия были зафиксированы следы повреждений на теле подростка. Теперь следователи настаивают на проведении судмедэкспертизы. Пока что правоохранители не торопятся оспаривать причину смерти девочки (диффузная глиома ствола мозга), но собираются провести проверку правильности оказанного девочке лечения.

Несмотря на новые обстоятельства дела, родители 15-летней девочки не хотят, чтобы проводилось вскрытие. Родные наняли адвоката, который написал ходатайство в следственный отдел, чтобы родственникам выдали тело для захоронения.

Отец девочки утверждает, что следователи ищут следы наркотиков, а также негодует из-за того, что семье не дают спокойно похоронить своего ребенка.

Ранее представитель монастыря Всеволод Могучев отказался давать комментарии по этому поводу.

Ксения Собчак посещавшая монастырь, в своем фильме обращала внимание на насилие над детьми в данном монастыре.

#Происшествия#Смерть#Девочка#Церковь#Монастырь#Екатеринбург#Схиигумен Сергий
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