Следователи нашли повреждения на теле умершей в монастыре отца Сергия девочки

В ходе осмотра места происшествия были зафиксированы следы повреждений на теле подростка. Теперь следователи настаивают на проведении судмедэкспертизы. Пока что правоохранители не торопятся оспаривать причину смерти девочки (диффузная глиома ствола мозга), но собираются провести проверку правильности оказанного девочке лечения.