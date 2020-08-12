Депутат Госдумы Антон Шипулин сдал плазму крови для тяжелых больных коронавирусом

По словам Шипулина, у него были выявлены антитела после прохождения специального теста.
Я посоветовался с врачом и решил сдать плазму. Сегодня утром приехал в Областной центр переливания крови в Екатеринбурге, прошел осмотр у врача, выпил сладкий чай, как полагается, и пошел на процедуру сдачи плазмы, рассказал депутат.
Он также посоветовал всем, кто уже переболел коронавирусом, сдать анализ на выявление антител и прийти в центр переливания, чтобы помочь другим.
Напомним, ранее Антон Шипулин, его жена, дочь и теща переболели коронавирусом.