Доходы бюджета Свердловской области снизились на 9,8% из-за пандемии

По состоянию на 1 августа поступление налоговых и неналоговых доходов в региональный бюджет составило 119,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходы снизились на 12,9 млрд рублей – 9,8%. Снижение связано с замедлением макроэкономических показателей на фоне пандемии коронавируса.