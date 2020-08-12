Госавтоинспекция Нижнего Тагила получила 10 новых иномарок

Сотрудники ГИБДД получили 10 патрульных автомобилей «Шкода Октавиа». Новая техника оборудована новейшими системами связи, видеоконтроля, а также дополнительно оснащена медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.