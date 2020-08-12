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Госавтоинспекция Нижнего Тагила получила 10 новых иномарок

12 августа 2020, 21:58
В Нижнем Тагиле обновился автопарк Госавтоинспекции, сообщает Отдел пропаганды.

Сотрудники ГИБДД получили 10 патрульных автомобилей «Шкода Октавиа». Новая техника оборудована новейшими системами связи, видеоконтроля, а также дополнительно оснащена медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Как рассказали Госавтоинспекции, характеристики новых машин позволят оперативно решать повседневные задачи для сохранения жизни и здоровья тагильчан на дорогах.

Автомобили закупили в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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