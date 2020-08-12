Некоторым знакам зодиака астрологи советуют быть осторожнее 13 августа

Рекомендуется обратить своё внимание на дела, которые всё время откладывались «в долгий ящик». Сегодня самое время выполнить давно намеченные планы. Но не перегните палку, воплощайте мечты смело, но с умом.
Сегодня лучше соблюдать осторожность и не терять трезвость суждений. Не позволяйте втягивать себя в споры, ваша неумолимая точка зрения может сыграть с вами плохую шутку. Сегодня хороший день для успешных деловых переговоров.
День будет полон неожиданных и не всегда приятных перемен. Некоторые события заставят чувствовать себя жертвой обстоятельств. Лучше провести этот день дома, избегая отдыха с друзьями и близкими.
Противоречивый и трудный для раков день. На работе на вас могут возложить выполнение чужой работы. Дома могут появиться неожиданные обстоятельства, требующие вашего внимания. Будьте терпеливы к коллегам и близким.
Сегодня возможны проверки на прочность старых отношений. Возможны провокации со стороны коллег. Лучше сегодня твердо стоять на ногах и отстаивать свою точку зрения.
Лучше не стройте планы, требующее длительного внимания. Сегодня обязательно случится неожиданное обстоятельство, которое эти планы нарушит. Будьте внимательны и собраны в течение всего дня.
Этот день будет из тех, когда лучше не заниматься важными делами и не планировать поездки. Сегодня может пойти не так всё что угодно. Возможны неожиданные конфликтные ситуации. Если вы водитель, то будьте предельно внимательны за рулем.
Столкнетесь с необходимостью принимать непростые решения и идти на компромисс. Возможно, что возникнет ситуация, в которой придется сделать неприятный для себя выбор. В любом случае, лучше воспользоваться возможностью, если хотите получить перемены в жизни.
Лучше всего сегодня просто плыть по течению. Не принимайте важных решений, не делайте важные или неожиданные шаги в отношениях с любимыми. Займитесь домашними делами, побольше уделите внимания сну.
Дадут о себе знать проблемы, которые казались уже давно решенными. Некоторые люди могут попытаться переложить на вас часть своих дел. Не поддавайтесь чужому влиянию.
Характерен будет сегодня спад настроения, появление дискомфорта в общении. Возможно вы будете думать, что кем-то разочарованы. Не принимайте всерьез свои страхи и опасения, сегодня не тот день чтобы получше прислушаться к себе.
Не дайте втянуть себя в конфликт или пустые разговоры. Сегодня благоприятный день для планирования и далеко идущих планов. Обсудите совместные поездки с друзьями или планы на будущее с семьей.
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