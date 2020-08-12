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Стреляют на поражение: В Белоруссии третий день продолжаются протесты

12 августа 2020, 18:06
Третий день протестов в Белоруссии ознаменован стрельбой по митингующим, президент собирает экстренное совещание, женщины выходят на мирную акцию.

По данным LIFE, в городах дружественной республики третий день продолжаются стычки между правоохранительными органами и протестующими. Ночью силами бойцов ОМОН были произведены задержания с применением слезоточивого газа.

Пресс-служба МВД республики Беларусь сообщает, что за минувший день уже задержано более одной тысячи протестующих, а всего с 9 августа количество задержаний превышает 6000 человек. На сотрудников милиции в некоторых городах открыто нападают, граждане вооружаются арматурой, ведут себя агрессивно. В одном случае ареста предупредительные выстрелы в воздух не возымели должного эффекта, поэтому силовикам пришлось стрелять на поражение, ранен один из нападавших.

РИА Новости сообщили как в столице республики на суровость предпринимаемых правительством мер отреагировала женская часть населения. Женщины начали собираться на мирный протест с цветами, брать друг друга за руки, образуя длинную цепь.

Президент республики Александр Лукашенко вынужден было провести совещание по акциям протеста.

Первостепенная задача — обеспечить безопасность граждан. Затем необходимо вернуть в нормальный режим работы аппараты государственного управления,заявил президент.

Протестные демонстрации начались после проведения президентских выборов 9 августа. Несогласные с результатами победы Лукашенко, граждане вышли на стихийные митинги.

В Минск была введена военная техника. 10 августа сообщалось, что в столкновении погиб один человек.

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