Стреляют на поражение: В Белоруссии третий день продолжаются протесты

По данным LIFE, в городах дружественной республики третий день продолжаются стычки между правоохранительными органами и протестующими. Ночью силами бойцов ОМОН были произведены задержания с применением слезоточивого газа.
Пресс-служба МВД республики Беларусь сообщает, что за минувший день уже задержано более одной тысячи протестующих, а всего с 9 августа количество задержаний превышает 6000 человек. На сотрудников милиции в некоторых городах открыто нападают, граждане вооружаются арматурой, ведут себя агрессивно. В одном случае ареста предупредительные выстрелы в воздух не возымели должного эффекта, поэтому силовикам пришлось стрелять на поражение, ранен один из нападавших.
РИА Новости сообщили как в столице республики на суровость предпринимаемых правительством мер отреагировала женская часть населения. Женщины начали собираться на мирный протест с цветами, брать друг друга за руки, образуя длинную цепь.
Президент республики Александр Лукашенко вынужден было провести совещание по акциям протеста.
Первостепенная задача — обеспечить безопасность граждан. Затем необходимо вернуть в нормальный режим работы аппараты государственного управления,заявил президент.
Протестные демонстрации начались после проведения президентских выборов 9 августа. Несогласные с результатами победы Лукашенко, граждане вышли на стихийные митинги.
В Минск была введена военная техника. 10 августа сообщалось, что в столкновении погиб один человек.