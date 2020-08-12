Тагильская ГБ № 4 получила новые аппараты УЗИ для диагностики сердечных заболеваний

Кроме того, с начала года было приобретено уже три аппарата УЗИ, лапароскопическая и видеоэндоскопические стойки, аппараты ИВЛ, система мониторирования и мониторы реаниматолога-анестезилога и прочее, на общую сумму более 54 миллионов рублей.