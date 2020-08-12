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Тагильская ГБ № 4 получила новые аппараты УЗИ для диагностики сердечных заболеваний

12 августа 2020, 13:07
В рамках национального проекта «Здравоохранение» городская больница № 4 в Нижнем Тагиле получила два аппарата УЗИ экспертного класса для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщает департамент информационной политики региона.

Одна из систем является портативной и имеет полный набор функций для экспертной визуализации. Оба аппарата оснащены дополнительным функционалом — улучшают качество изображения, позволяя получить больше возможностей для диагностики. Проведение такого исследования позволяет выявить заболевание на ранней стадии, а также своевременно назначить лечение.

По словам главного врача Константина Аникина, данное оборудование является не единственным, которое было приобретено в этом году.

Обновление медицинского оборудования в больнице приводит к своевременному, и, главное, более эффективному лечению пациентов, сказал он.

Кроме того, с начала года было приобретено уже три аппарата УЗИ, лапароскопическая и видеоэндоскопические стойки, аппараты ИВЛ, система мониторирования и мониторы реаниматолога-анестезилога и прочее, на общую сумму более 54 миллионов рублей.

Напомним, национальный проект «Здравоохранение» рассчитан до 2024 года. Его целью является улучшение медицинской инфраструктуры, снижение кадрового дефицита, а также повышение качества и доступности медпомощи.

Ранее инфекционная больница Нижнего Тагила получила новый аппарат для проведения компьютерной томографии.

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