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В Нижнем Тагиле вернут часть больниц к «докоронавирусному» режиму работы

12 августа 2020, 16:20
Часть больниц, принимающих больных коронавирусом, вернутся к штатному приему пациентов, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Министерство здравоохранения внесло в план перевода на обычный режим 18 больниц Свердловской области. В список городов, в которых планируется изменение режима работы, вошли Нижний Тагил, Асбест, Сысерть, Нижняя Салда, Первоуральск, Каменск-Уральский.

Решение связано с положительной тенденцией уменьшения количества выявленных случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки в Свердловской области выявлено 167 случаев заражения, девять человек умерли.

Ранее в Екатеринбурге разгрузили «скорые», позволив им не увозить в медучреждения пациентов, болеющих легкой формой COVID-19.

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#Свердловская область#Больница#Коронавирус#Нижний Тагил#Здоровье
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