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В Свердловской области зарегистрировано еще 167 новых случаев коронавирусной инфекции

12 августа 2020, 12:39
За минувшие сутки в Свердловской области было подтверждено 167 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

В общей сложности число заболевших составляет 22 781 человек.

Состояние 105 человек расценивается как тяжелое, из них 96 человек находятся в реанимации, в том числе 53 — подключены к аппаратам ИВЛ. Количество заболевших в состоянии средней тяжести составляет 328 человек.

Из больниц по выздоровлению выписано 83 человек, а всего в регионе выздоровевших насчитывается 18 725 человек.

Также подтверждено девять новых летальных случаев. Всего инфекция унесла жизни 351 свердловчанина.

В России за сутки было выявлено 5102 случая заболевания коронавирусом, а общее число заболевших превысило 902 тысячи человек. Количество выздоровевших при этом составляет более 710 тысяч человек, из них 7123 пациента были выписаны из больниц за минувшие сутки. Также подтверждено 129 летальных случаев. Всего от коронавируса скончались 15 260 человек.

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#Свердловская область#Пандемия#Коронавирус#Здоровье
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