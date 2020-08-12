В уральской деревне за пять миллионов рублей полностью заменят линии электроснабжения

Раньше здесь было садовое товарищество, все линии электропередач строились жильцами самостоятельно, никаких договоров не заключалось. Но теперь СНТ имеет статус полноценного населенного пункта, а мы являемся их снабжающей организацией. Сначала построили высоковольтную лини, соответствующую нормативно-правовым актам, теперь начинаем заключать договоры, сообщил руководитель Каменск-Уральского РКЭС Сергей Ерыкалов.