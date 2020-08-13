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Прокуратура нашла нарушения природоохранного законодательства на базе отдыха НТМК

13 августа 2020, 14:49
Фото: Андрей Волегов
Природоохранная прокуратура провела проверку на территории Верхнего Прудка и Черноисточинского водохранилища под Нижним Тагилом, где расположены стрельбище и база отдыза ЕВРАЗ-НТМК. Надзорное ведомство выявило нарушения природоохранного законодательства.

По сообщению эколога Андрея Волегова, стрельбище базы отдыха находится у кромки воды и направлено на сам пруд, куда попадает свинцовая дробь и оседает на дне. Это приводит к загрязнению воды, которая через Ушаковскую канаву движется в Черноисточинский водоем.

В ходе проверки обследована территория в районе Верхнего прудка, взяты отборы проб почв и воды поверхностных источников (Верхнего прудка, Черноисточинского водохранилища). При обследовании территории объектов АО «ЕВРАЗ НТМК» выявлены нарушения природоохранного законодательства, сказано в ответе природоохранной прокуратуры, предоставленном TagilCity.ru Волеговым.

Фото: Андрей Волегов

7 августа стало известно, что природоохранная прокуратура выявила на ЕВРАЗ-НТМК нарушения природоохранного законодательства. В частности, на предприятии частично не работали пылегазоочистные установки, которые осаждают выбросы, чтобы они не попадали в атмосферу.

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#ЕВРАЗ НТМК#Черноисточинский пруд#Верхний прудок#Нижний Тагил#Экология#Эксклюзив#Общество
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